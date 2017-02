Pro Sentret har kartlagt kunnskapen hos hjelpeapparatet i Oslo om ungdoms bruk av sex som byttemiddel. Illustrasjonsfoto. Foto: Kyrre Lien (NTB scanpix)

Pro Sentret med varsku om sexbytte blant unge

Enkelte ungdomsmiljøer i Oslo syns det er ok å bruke sex som kapital for å oppnå ikke-seksuelle goder. Hjelpeapparatet kan for lite og tar ikke opp temaet.