Problemer på T-banen i Oslo

Sporveien melder om store avvik og forsinkelser på alle T-banelinjer i Oslo. Årsaken er et skinnebrudd.

– Det betyr at det ikke blir noen trafikk mellom Stortinget og Majorstuen på i hvert fall et par timer. Det betyr også at T-baner som kommer østfra må snu på Stortinget, og at T-baner vestfra må snu på Majorstuen, Borgen eller Frøen, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Viseth i Sporveien til NTB i 5.30-tiden tirsdag.

Han opplyser at skinnebruddet er inne i tunnelen mellom Nationaltheatret og Majorstuen.

– Det vil bli forsinkelser og uregelmessigheter de første timene på morgenkvisten. Deretter vil det bli saktegående trafikk over bruddstedet utover formiddagen, sier Viseth.

