Professor: - Det er grenser for hvor hardt man kjøre som vippeparti

KrF har ikke flertall for sine hjertesaker kontantstøtte og K-en i KRLE-faget.

For 15 dager siden meldte KrF seg ut av videre regjeringssamtaler.

Siden har de markert seg som et «omkamp-parti», kan man vel si.

Men - hvordan vil det slå ut for partiet, som strever under sperregrensen, sine egne hjertesaker kontantstøtte og K-en i KRLE-faget.

- KrF må velge

Professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo (UiO) sier til Nettavisen at det er grenser for hvor hardt man kan kjøre som vippeparti.

- KrF er i en viktig vippeposisjon, men de må velge sine kamper. For KrF vil de to sakene du nevner være mye viktigere enn andre saker, så de vil nok støtte regjeringen på andre felt, sier Aardal til Nettavisen.

Denne uken stemte KrF for å utvide fedrekvoten, noe som dermed fikk flertall.

Professor Bernt Aardal mener KrF må velge sine kamper med omhu.

- Det var ikke så vanskelig for statsminister Erna Solberg (H), bemerker Aardal.

- Avhengig av velvilje

- Hvor sannsynlig er det at det blir omkamp om kontantstøtten og K-en i KRLE?

- Det er foreløpig ikke varslet, så dermed blir det litt en hypotetisk, men samtidig relevant, problemstilling. Saken er at regjeringen er avhengig av velvilje fra KrF og Venstre, og opposisjonen, anført av Ap, SV og Sp er ikke interessert i å opptre som støtteparti for regjeringen, sier han.

- Vil gi KrF noen seire i budsjettet



- Hvordan vurderer du KrFs strategi etter valget?

- Det er for tidlig å si, de har vel sagt at de ikke vil felle regjeringen på budsjettet , så de vil nok gi KrF noen seire. En ting er budsjettet som legges frem i dag, men det er det lagt inn poster det er mulig å justere, sier han.

KrF er ikke tilhenger av å fjerne skatteklasse 2, som er varslet.

- Velgerne liker Venstres linje best

Sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, skrev tidligere i uken at KrF styrer rett mot fortapelsen som opposisjonsparti.

«Venstre er fortsatt i tenkeboksen, og holder døren åpen for å gå inn i regjeringen. Og til nå tyder gallupene på at sentrumspartienes velgere liker Venstres linje best, » skriver Stavrum - og referer til:

Kristelig Folkeparti faller 1,2 prosentpoeng siden forrige måling på Kantar TNS for TV 2 og er nede på 3,2 prosent.

Venstre øker med 0,2 prosentpoeng siden forrige måling og er oppe på 4,8 prosent.





Kortsiktige seire eller ...?



- Nå går vi inn i en budsjetthøst hvor de rødgrønne kommer til å presse Kristelig Folkeparti på alle saker der partiet har en annen primærpolitikk enn regjeringen. Partiet må avveie kortsiktige seire i enkeltsaker med venstresiden, eller mer langsiktig samarbeid med partiene som står KrF-velgerne nærmest, mener Stavrum - og mener det er duket for mange interne konflikter.

