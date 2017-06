Prognose: - Slik blir sommeren

ANNONSE

Regn eller ikke, nå er det sommer. Og da er folk selvsagt opptatt av været.

En oppdatert langtidsprognose fra det amerikanske forskningsinstituttet IRI viser nå hvordan sommermånedene i Norge og Europa ser ut til å bli.

Les også: 31,8 grader målt i mai

Ifølge prognosen holder temperaturene seg stort sett rundt normalen her til lands i juni, juli og august. Men litt høyere temperaturer enn normalt kan man likevel vente seg i deler av Sør-Norge og i store deler av Nord-Norge.

Les også: – 2016 varmeste år som er registrert på kloden

Kartet under viser tendensen i temperaturene i Norge i de tre sommermånedene. Rød farge viser områder hvor temperaturene ventes å gå over normalen, jo sterkere fargen er, jo mer over normalen ventes temperaturene å bli.

Kilde: IRI

Både mer og mindre nedbør

Når det kommer til nedbør viser langtidsvarselet at det i deler av landet ventes mindre nedbør enn normalt. Dette gjelder i store deler av Sørlandet, samt flere steder i de andre landsdelene.

Samtidig viser prognosen at det i store deler av landet ventes mer nedbør enn det som er normalen. Dette gjelder ifølge IRI i indre deler av Øst- og Vestlandet, store deler av Midt-Norge og enkelte steder i Nord-Norge.

Les også: Professor: – Neppe like varmt uten klimaendringene

Kartet under viser en oversikt over hvor det forventes mer og mindre nedbør enn det som regnes som normalen. Gul farge viser områder hvor det ventes lite regn sammenlignet med normalen, mens grønn farge viser mer nedbør enn det som er normalen.

Det oransje feltet over deler av Vestlandet markerer et område hvor det ventes mye mindre nedbør enn normalt.

Kilde: IRI

- Slik blir det i Europa

Er du en av de mange som har planer om å feriere i Europa denne sommeren kan du ta en titt på dette kartet. Jo dypere rødfarge, jo mer over normalen er temperaturene ventet å bli.

Kartet under viser hvilke land og steder i Europa som kan vente seg mer og mindre nedbør enn normalt. Gul farge betyr mindre regn og grønn farge mer regn enn normalen.





Sammenlignes med kjøligere klima

Da Nettavisen skrev om IRIs prognose for våren vi nettopp har vært gjennom, forklarte sjefmeteorolog ved IRI, Anthony Barnston, at det er to grunner til at det stedvis ventes temperaturer over normalen.

1. Temperaturen er over normalen i Nord-Atlanteren. Det skaper varmere lufttemperaturer i Nord-Europa. De høye sjøtemperaturene vil vedvare gjennom hele sommeren.

2. I tillegg er tendensen at temperaturene over hele verden er over gjennomsnittet på grunn av global oppvarming.

Barnston understreker at normaltemperaturen er definert etter målinger i perioden 1980 til 2010, da klimaet var en smule kjøligere enn det vi har i dag.

Sett denne populære videoen?