Protester mot nedleggingsplaner av Forsvarets forum

Forsvarets forums redaktør Tor Eigil Stordahl sier bladet har blitt upopulært i enkelte kretser fordi de har skrevet en rekke kritiske artikler om forsvaret.

- Kritisk journalistikk kan være ubehagelig. Jeg ser ikke bort fra at noen kan tenke seg å slippe unna det ubehaget, men jeg mener jobben vi gjør har stor verdi, sier han til Klassekampen. ​

Under Tillitsvalgtordningens (TVO) landsstyremøte i Tromsø ble det enstemmig vedtatt at TVO krever å beholde Forsvarets forum, skriver magasinet. Også de ansatte, gjennom Norsk Tjenestemannslag og Norges Offisersforbund, opplyser at de ønsker å beholde fagbladet.

- Forsvarets forum spiller en særdeles viktig rolle for at Forsvaret skal fremstå som en åpen og troverdig organisasjon, heter det i en felles uttalelse fra organisasjonene.

Norsk Presseforbund, Fagpressen og Norsk Redaktørforening skriver i et brev til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) at det vil være et betydelig tap om Forsvarets forum legges ned. Organisasjonene minner om at det var Forsvarsdepartementet som etablerte fagbladet for å skape mer åpenhet og øke folks kunnskap om forsvaret.

En nedleggelse av Forsvarets forum vil innebære en innsparing på rundt ti millioner kroner i året for forsvaret.

Forsvarsdepartementet vil ikke kommentere en eventuell nedleggelse.