PST: - Russisk operasjon skulle påvirke Nobelkomiteen

Saken har sitt utspring i et forfalsket brev fra presidenten i den ukrainske nasjonalforsamlingen, stilet til en diplomat ved den amerikanske ambassaden i Oslo.

I brevet, som sommeren 2015 begynte å dukke opp på prorussiske blogger, ser det ut til at USA prøver å presse Nobelkomiteen til å gi fredsprisen til president Porosjenko, melder NRK.

«Det er av høyeste viktighet for herr Porosjenko å ha sikre garantier for at han vil bli tildelt prisen i 2015», står det i brevet.

To uker senere er to representanter fra den russiske ambassaden i møte på Nobelinstituttet for å diskutere brevet. Direktør Olav Njølstad gjorde det klart at han anså det for å være falskt.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser til NRK at en av de to diplomatene jobber for Russlands sivile etterretningstjeneste.

Brevet og møtet på Nobelinstituttet var ifølge PST ledd i en russisk påvirkningsoperasjon som hadde til hensikt å diskreditere Porosjenko som nobelpriskandidat.

– I denne situasjonen mener vi at formålet har vært å sikre seg at Porosjenko ikke skulle være en aktuell kandidat til å motta fredsprisen, sier Arne Christian Haugstøyl, som leder kontraetterretningen i PST.

Den russiske ambassaden avviser PSTs konklusjoner og kaller dem paranoide. (©NTB)