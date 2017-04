PST: - Utelukker ikke smitteeffekt

ANNONSE

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har søndag oppjustert trusselnivået for de to neste månedene, og mener det er «sannsynlig» at det begås terror i Norge i 2017. Tidligere har PST operert med begrepet «mulig».

- Det er ikke en enkeltårsak til at vi oppjusterer trusselnivået, men en helhetsvurdering av bildet i Norge og Europa som gjør at vi i går valgte å betegne trusselen som sannsynlig, sier kommunikasjonsrådgiver i PST, Martin Bernsen, til Nettavisen.

Den siste måneden har byer som London, St. Petersburg og Stockholm blitt utsatt for terrorangrep. Lørdag ble det funnet en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo. En 17 år gammel gutt er siktet i saken.

- Er det relevant å tro at de siste hendelsene kan skyldes en smitteeffekt, Bernsen?

- Ja, det er noe som kan være relevant. Det kan være en smitteeffekt. Det er noe vi undersøker i disse sakene når man ser på intensjon. Hvis du skal se noen trender de siste årene, har det handlet om at terror utføres med relativt enkle midler, ikke nødvendigvis alene, men med en kortere planleggingsfase. Det har kommet oppfordringer fra ISIL (terrorgruppen IS red.anm.) om hvordan man skal angripe Vesten, sier Bernsen.

I fjor oppfordret IS gjennom sine propagandakanaler sympatisører til å ramme Vesten med relative enkle metoder på såkalte høytidsdager og merkedager.

- Kan den siktede 17-åringen være en copycat?

- Det er for tidlig å si. En etterforskning går bredt ut for å snevre oss inn etter hvert. Nå vil det bli avhør av denne personen og andre personer for å få mer klarhet, sier han.

Det avholdes fengslingsmøte for 17-åringen mandag ettermiddag.

- 17. mai kan være et terrormål

Forsker Cato Hemmingby ved Politihøgskolen opplyser til NRK at nasjonaldagen 17. mai kan være et terrormål.

Bernsen vil ikke si noe om 17. mai-feiringen spesifikt, men kan si generelt at det er mange høytidsdager og merkedager i mai måned, og at dette er tatt hensyn til i trusselvurderingen. Han understreker at det er politiet som vurderer eventuelle sikkerhetstiltak som for eksempel bevæpning av politiet.

- Jeg har ikke lyst til å kommentere 17. mai spesifikt. Dette er en trusselvurdering av det generelle bildet. Det vil være en del tiltak som er knyttet til disse vurderingene, men vi deler vår trusselvurdering med politiet, og så gjør de sine vurderinger på det som de finner nyttig å iverksette. Det er opp til politiet å vurdere, sier han.

Landets politimestre og Politidirektoratet holder et møte mandag for å vurdere nye beredskapstiltak.

Helge Lurås er leder for Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA),

- En frykt for smitteeffekt

Sikkerhetspolitisk ekspert, Helge Lurås, tror IS har mistet mye av sin kapasitet til å gjennomføre sensasjonelle terrorangrep i Europa.

- Jeg tror det vil være mindre av de organiserte, sentralstyrte terroraksjonene mot Europa, som dem vi så i Frankrike og Belgia, fordi IS må bruke de ressursene de har til å beholde det fotfestet de har i Syria og Irak. De kan ikke bruke menneskelige og materielle ressurser til å gjennomføre store aksjoner i Europa nå, sier leder for Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA), Helge Lurås, til Nettavisen.

- Jeg tror ikke vi står overfor en økning i hyppigheten av store terrorangrep i Europa. Det vi kanskje vil se mer av, er selvmotiverte aksjoner fra individer som sympatiserer med IS, sier Lurås.

Han tror ikke at PSTs oppjustering av trusselnivået skyldes noe konkret etterretning som tilsier at en terrorcelle er i ferd med å slå til mot Norge.

- Sannsynligvis er dette er en form for føre var-mekanismer. Hvis PST hadde hatt konkret etterretning, ville de gått mer målrettet fram mot arrestasjoner av personer de har i søkelyset, og at oppjusteringen av trusselnivået heller skyldes en frykt for smitteeffekt. Det kan selvfølgelig være at samarbeidende etterretningstjenester har plukket opp noe etterregning som peker i retning av at noe er under planleggingen, uten at man vet hvor eller når, sier Lurås.

Elin Floberghagen er generalsekretær i Norsk Presseforbund.

- Enormt nyhetsbehov

Pressen er svært forsiktig med å omtale selvmord og selvmordsmetoder, nettopp på grunn av frykt for smitteeffekt. Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, mener pressen svikter sin plikt om de ikke har en grundig dekning av terrorhendelser.

- For det første mener jeg nok at mediene ikke kan unnlate å omtale store hendelser som terror og forsøk på terror. Da vil man svikte sin jobb som nyhetsmedia. Mediene har en informasjonsplikt til befolkningen om hva som skjer, både her hjemme og i umiddelbar nærhet. Det er vanskelig å se for seg at den omtalen i seg selv skal kunne utløse noen smitteeffekt, sier Floberghagen til Nettavisen.

- Kan det bli for massiv dekning av slike terrorhendelser, Floberghagen?

- Det er mange nyhetsmedier som dekker sånne saker parallelt og løpende. I sånne saker som i Sverige, utvikler det seg veldig raskt, og det skaper en massiv dekning totalt sett.

- Bør mediene være mer forsiktig med å omtale metodene som terrorister tar i bruk?

- Når det gjelder metoden i disse tilfellene, er det vanskelig å unnlate å omtale dem, fordi det vil se veldig rart ut, fordi alle vet hva som har skjedd. Man må gjøre en vurdering av hvor langt man skal gå og hvor detaljert man skal være, sier Floberghagen.

- Hele veien må det gjøres etiske vurderinger i redaksjonene om hvordan man dekker alle type saker, også som dette. Det er samtidig et enormt nyhetsbehov i befolkningen når slike ting skjer, som medier har en plikt til å fylle, sier hun.