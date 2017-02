PST: Russisk spionasje er stor sikkerhetsutfordring for Norge

ANNONSE

Det er NRK som melder dette om rapporten som offentliggjøres onsdag.

I PSTs åpne trusselvurdering sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, som er ekspert på russiske informasjonsoperasjoner mot Vest-Europa og USA, at Russlands mål er å så splid.

- Hvis vi ser jevnt over i Europa, så rapporterer de fleste land at påvirkning og undergraving av samholdet i NATO og EU er det viktigste som overordnet og langsiktig mål. Det gjør Europa lettere å håndtere for Russland. Som stormakt er det lettere å forholde seg til ett og ett land, i stedet for en samlet enhet i NATO og EU, sier Karlsen.

For kort tid siden uttrykte Forsvaret bekymring over utenlandsk spionasje.

I løpet av to uker i november 2016 overvåket minst ti ukjente droner den store militærøvelsen Rein 2 som Forsvaret hadde med soldater fra U.S. Marines i indre Troms. Politiets sikkerhetstjeneste etterforsker saken.

