Psykolog mener foreldre bør ha barnas passord

Barnepsykolog Willy-Tore Mørch mener foreldre bør vite barnas passord til sosiale medier. Datatilsynet er uenig.

– Det er ikke noen grunn til at det skal være hemmelig. Når de er under 18, så har foreldrene ansvaret for det barna gjør og har tilgang på, sier Mørch til NRK.

Han mener foreldre bør holde spesielt godt øye med barna når de er under den seksuelle lavalderen.

Men Datatilsynet mener det skal mye til for at foreldre skal gå inn på barnas brukere.

– Alle barn har rett på en form for privatliv. Jo eldre de er, jo viktigere er det å ivareta privatlivet deres, sier senior kommunikasjonsrådgiver Guro Skåltveit i Datatilsynet til statskanalen.

Hun foreslår at foreldre eventuelt kan ha en avtale med barna om å ha deres passord i en lukket konvolutt som kan åpnes hvis alle parter er enige.

– Foreldre har plikt til å følge med til en viss grad, men å følge med betyr ikke å bryte inn i, å gjøre ting skjult og overvåke, sier Skåltveit.

Både barnepsykologen og kommunikasjonsrådgiveren er enige i at det er viktig å ha en god dialog med barna.

– Det aller viktigste er å være tydelig på at hvis noe galt skjer, så har ikke barnet noe skyld, sier Skåltveit.

(©NTB)

