Putin: - Ingen på jorden ville ha overlevd en sånn krig

ANNONSE

Russlands president Vladimir Putin har nylig stilt opp i et unikt intervju med den anerkjente filmregissøren Oliver Stone. Intervjuene skal sendes på amerikansk TV senere i juni.

(Se TV-klipp fra intervjuet lenger nede i artikkelen).

I intervjuet blir Putin stilt spørsmål om kontroversielle, geopolitiske spørsmål. Putin sier blant annet at ingen ville ha overlevd dersom det børt ut krig mellom USA og Russland.

- Jeg tror ingen ville overlevd en sånn krig, svarte Putin, ifølge nyhetsbyrået RT.

Videre sa Putin at NATO-alliansen er konstant på leting etter en fiende for å rettferdiggjøre sin eksistens.

- Østblokken og Sovjetunionen finnes ikke lenger. Så hvorfor fortsetter NATO å eksistere? Mitt inntrykk er at NATO trenger en ekstern fiende for å rettferdiggjøre sin eksistens. De er på konstant leting etter en fiende eller provokasjoner for å stemple noen som fiender, sa han.

- Det finnes alltid håp

Putin sa det fortsatt var muligheter for en normalisering av relasjonene mellom Russland og USA.

- USA har hatt et valg. Donald Trump vant. Finnes det noe håp for endring? spør Stone.

- Håp? Det finnes alltid håp. Inntil de er rede til å bringe oss til kirkegården og gravlegge oss, svarte Putin.

Så på klassiker før intervjuet

Ifølge amerikanske medier skal Putin og Stone ha sett den klassiske filmen «Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb» før intervjuet, skriver Sputnik.

Filmen, som er fra 1964 med Peter Sellers i hovedrollen, omhandler en atomkrig mellom stormaktene USA og Sovjetunionen.

Intervjuet sendes i fire deler på den amerikanske TV-kanalen Showtime12. til 15. juni. Showtime har frigjort flere klipp av intervjuet som du kan se nedenfor.