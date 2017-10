Quebec i Canada har vedtatt en lov som gjør at man må vise hele ansiktet sitt dersom man gir eller mottar offentlige tjenester. Diskriminerende, sier kritikere.

Loven vil gjelde på blant annet skoler, sykehus og offentlig transport.

– Jeg skal kunne se ansiktet ditt og du mitt, sier provinsens førsteminister Philippe Couillard.

Han sier loven, som ikke nevner noen spesifikke klesplagg, er vedtatt for å bedre kommunikasjon og gjøre det tryggere for innbyggerne.

Kritikere mener forbudet er myntet på muslimske kvinner som bruker nikab. Lokale myndigheter tilbakeviser dette og sier at loven også åpner for at man skal kunne søke om fritak på grunnlag av religiøs overbevisning.

– Dette er en unødvendig lov som tilbyr en løsning på et konstruert problem, sier Ihsaan Gardee, leder av organisasjonen National Council of Canadian Muslims (NCCM).

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken