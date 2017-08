Abid Raja mener generalsekretæren i Islamsk Råd burde trekke seg for å skape ro rundt organisasjonen.

I debatten Islamsk Råd Norge hadde invitert til, sa stortingsrepresentant Raja (V) at Mehtab Afsar har mistet tilliten hos et så å si samlet Storting, i tillegg til at han er i konflikt med kulturministeren, skriver Vårt Land.

– Dette tjener ikke muslimenes ve og vel. I enhver annen organisasjon ville man gått av for å skape ro. Dersom man skal klare å bygge bro mellom majoritetssamfunnet og minoritetssamfunnet, mellom muslimer og storsamfunnet, er man nødt til å ha gode brobyggere, sa Raja i sitt åpningsinnlegg. Slik situasjonen er nå, mener han generalsekretæren og rådet undergraver sin egen rolle.

Afsar selv sier han lever godt med kritikken.

– Vi må alle ha rom for uenigheter. Jeg har et stort forbedringspotensial og jobber daglig med meg selv for å bli et bedre menneske. Jeg tar dette med et smil og prøver å lære dersom det er noe jeg kan bli bedre på, sier Afsar. Han vil ikke svare direkte på spørsmål om målet er å få tilbake statsstøtten rådet nylig mistet.

– Målet er å ivareta vårt hovedanliggende som en viktig aktør i samfunnet. Så er det opp til myndighetene å vurdere statsstøtten.

