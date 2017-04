Raja lagde støttegruppe for Leyla Hasic på Facebook: - Jeg vet hvor tøft det er

ANNONSE

Mohsan Raja ble kåret til Årets Osloborger i 2015 - og befant seg plutselig i en heftig mediestorm da det like etterpå ble kjent at han hadde postet en homofiendtlig post på Facebook tidligere samme år.

- Det var veldig tøft. Jeg var lei meg, og jeg mente ikke å såre noen. Jeg mistet nattesøvnen, og får fortsatt hatmeldinger, forteller Raja til Nettavisen.

Nå engasjerer Raja seg i debatten om niqabkledde Leyla Hasic som nylig ble ansatt som administrasjonskonsulent i Islamsk Råd Norge (IRN).

STØTTER: Mohsan Raja viser støtte til Leyla Hasic.

- Denne niqabsaken har tatt helt av, og jeg føler virkelig med henne. Hun har blitt dratt inn i en stor debatt, og jeg syns det er urettferdig behandling av henne som person. Vi må ikke glemme at dette er et menneske med følelser. Niqab er heller ikke forbudt i Norge ennå, sier Raja.

- Slik jeg oppfatter det har hun ikke fått jobben for å drive utegående arbeid, hun skal jobbe på et kontor, sier Raja videre.

- Vanskelig å stå alene



Han vet som sagt selv hvordan det er å være omdiskutert og å befinne seg midt i medienes søkelys. I 2015 kåret Aftenpostens lesere Raja til Årets Osloborger. Han var nominert for sitt frivillige arbeid for flykninger som ankom Politets utlendingsenhet på Tøyen. Men rundt lunsjbordene i det ganske land ble han nok mest kjent som han som hadde postet en homofiendtlig mening på sin Facebook-side.

- Jeg vet hvordan det er å plutselig være helt alene i stormen. Den statusen jeg postet var lite gjennomtenkt og jeg beklager den veldig. Men det var vanskelig å stå alene i en slik mediestorm der alle kritiserte deg, sier Raja.

Han mener debatten er fullstendig legitim, men reagerer på det han mener er usakelig personangrep mot Hasic, blant annet i sosiale medier. Som en deling gjort av NRK Satirisk der Hasic' framtoning blir sammenlignet med en sprittusj.

- Det er lov å ha ulike meninger, men det er ingen grunn til å dømme henne som person, eller å henge henne ut i mediene eller på sosiale medier. Alle har rett til å velge hva slags klesplagg man vil gå med, og selv om man er uenig bør man jo respektere personen likevel, sier Raja.

Familien tok det tungt



Selv opplevde han at venner og bekjente trakk seg unna han, og at familien hans tok det veldig tungt da han måtte forklare seg etter den omstridte Facebook-posten om homofili.

- Familien min tok det veldig tungt og det var vanskelig å se familien min stresset og lei seg. Jeg valgte uansett å stille opp på intervju og å ikke gjemme meg unna, sier Raja.

Selv har ikke Hasic ønsket å kommentere mediestormen rundt ansettelsen av henne. Og i helga la hun sågar ut en post der hun fortalte at hun ikke hadde turt å gå ut engang, mens debatten har rast.

- For første gang etter flere dager har jeg alhamdolillah turt å gå ut i dag. Ingen annen anledning enn for å støtte mine søsken som sto på Grønlandstorget, solgte kaker og samlet inn penger for Somalia og skolegang til våre små fra Syria. Det var godt å hilse på kjente og ukjente. Dere gir meg håp og styrke, skrev hun på Facebook.

- Hvem skal ellers ansette disse damene?



Raja har vært involvert i å opprette en støttegruppe for Hasic på Facebook. Tirsdag er det rundt 2.500 medlemmer i gruppen som heter «Vi som støtter Leyla Hasic».

- Jeg syns synd på henne. Jeg har gått gjennom noe av det samme selv, og vet hvor tøft jeg syns det var, sier Raja.

I nettverket «Samfunnsengasjerte norsk-pakistanere», som Raja er aktiv i på Facebook, er han ikke alene om å støtte Hasic. I en avstemning i den lukkede gruppa, hvor over 400 hadde stemt før helga, var det et overveldende flertall som støttet ansettelsen til IRN.

- Det er ikke lett for en niqabkledd kvinne å få jobb i Norge, noe som egentlig er diskriminerende. Og hvor skal damene som bærer niqab jobbe om ikke engang en muslimsk organsiasjon skal ansette dem? Det aller viktigste må være om hun er kvalifisert for arbeidet, sier Raja.

Forstår kritikken



Islamsk Råd Norges ansettelse av Hasic har blitt kraftig kritisert, særlig på grunn av at organisasjonen hadde fått en tildeling på nær en halv million kroner til arbeid med brobygging, kommunikasjon og dialog. Det er disse midlene som ble brukt til å ansette Leyla Hasic. Kritikerne mener at det passer dårlig at en niqabkledd person skal drive oppsøkende kommunikasjons- og dialogarbeid, og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) hadde tirsdag et møte med IRN om denne saken.

Den kritikken forstår Raja, og han støtter den også delvis.

- Å bære niqab passer ikke for alle stillinger, og de som velger å bære niqab bør nok ta med det i betraktning for sine utdannings- og karrierevalg, men her gjelder det så vidt jeg vet en kontorstilling og det mener jeg må være en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Slik jeg har oppfattet det ansatte IRN Hasic for at hun skulle ta seg av administrative oppgaver, slik at de fikk frigjort tid til dialogarbeid, sier Raja.