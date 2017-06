Ran av gullsmed ved Grøndlandsleiret

Saken oppdateres!

Politiet er i Grøndlandsleiret i forbindelse med ran av en gullsmed. Det skriver politiet selv på Twitter.

De tre mistenkte var ikledd vekteruniform, og bevæpnet med formentlig pistol. Politiet ønsker tips fra publikum.

Politiet er i Grønlandsleiret i forbindelse med et ran av en gullsmed. 3 mistenkte forlot lokalet for over 40 minutter siden.