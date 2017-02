Razzia mot terrormistenkte i Tyskland

ANNONSE

Aksjonen startet tidlig onsdag morgen og ble først omtalt av Bild.de, som skriver at flere hundre politifolk er involvert. Politiet gjennomsøker et stort antall adresser i aksjonen, som er rettet mot 16 mistenkte i alderen 16 til 46 år, opplyser påtalemyndigheten i Frankfurt til nyhetsbyrået DPA. En 36 år gammel tunisier skal være hovedmistenkt, og ifølge Bild er han pågrepet.

Han anklages for å ha rekruttert for og støttet ekstremistgruppa IS. Etterforskningen har ikke avdekket noe konkret angrepsmål, opplyser en talsmann for delstatspolitiet.