Rødt inn på Stortinget, men kontor får de utenfor

Valgresultatet gjør at KrF-leder Knut Arild Hareide må oppgi kontoret sitt til fordel for Senterpartiet. Og Rødt kommer inn på, men ikke inn i, Stortinget.

– Vi er ikke så bortskjemt når det gjelder kontorfasiliteter. Så lenge vi får gode arbeidsplasser, er vi fornøyd, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Sammen med sine rådgivere blir den ferske stortingsrepresentanten plassert utenfor selve stortingsbygningen, i Nedre Vollgate. Han slipper likevel å gå utendørs fra kontoret til stortingssalen, for lokalene i tilstøtende bygg er forbundet med stortingsbygningen ved underjordiske gangtunneler.

Tre store

Valget gjør at det hvert fjerde år utkjempes en kamp om arealer og etasjeplassering på Stortinget. Historiene går om representanter med målebånd og heftige partioppgjør om de gjeveste kontorplassene og møterommene.

Administrasjonen på Stortinget har forberedt arbeidet en god stund. Allerede i vår ble partienes gruppesekretariat involvert, men først i presidentskapets møte torsdag morgen ble flytteplanene banket.

Tidligere var hovedregelen at ett mandat i minus ga én arbeidsplass mindre. Nå er modellen likere den som gjelder for fordeling av gruppetilskudd, noe som gjør at små og mellomstore partier kommer relativt sett bedre ut enn tidligere.

– Tonen har vært god og konstruktiv. Jeg vil særlig berømme de tre største partiene, som har måttet avgi mest. De har vært veldig imøtekommende, sier Terje Olsen, som leder Stortingets avdeling for eiendom, sikkerhet og service.

KrF må flytte

Senterpartiets brakvalg gjør at partiet trenger mer plass. Det går utover KrF, som må flytte ut av stortingsbygningens andre etasje. Partileder Knut Arild Hareide og resten av gruppa overtar i stedet SVs og noen av Frps kontorer i etasjen under.

SV har på sin side ønsket å vende tilbake til sine lokaler ut mot Karl Johans gate i andre etasje, noe partiet har fått gjennomslag for. Dermed må en rekke Ap-representanter pakke sakene sine for å flytte til andre kontorer, blant dem nestleder Trond Giske.

Miljøpartiet De Grønne og Venstre forblir i første etasje. Store deler av Ap fortsetter tilværelsen i Stortingets andre og tredje etasje, mens Høyre vedblir å husere i etasjen over. Lokalene som det største regjeringspartiet må oppgi, er først og fremst å finne i tilstøtende kvartaler.

Administrasjonen på Stortinget har også måttet flytte på seg eller dele på kontorplassene. Partigruppene slipper heller ikke unna en slik fortetting, men alle de 169 stortingsrepresentantene skal også i fortsettelsen ha hvert sitt kontor.

Om det er trangt om plassen på Stortinget i dag, blir det romsligere når det mye omtalte byggeprosjektet i Prinsens gate er innflyttingsklart i 2019.

