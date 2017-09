Rødt-leder har hatt datteren sin i kommersiell barnehage

- Datteren min gikk i en kommersiell barnehage fra hun var ett til hun var to og et halvt år, fordi vi ikke hadde noe alternativ.

Det skriver Rødt-leder Bjørnar Moxnes på sin Facebook-side.

Moxnes forklarer dette slik:

«Hun ble født etter 1. september, som den gang var fristen for rett til barnehageplass i hovedopptaket. Da hun fylte ett år var foreldrepermisjonen slutt, og vi trengte en barnehageplass sånn at vi kunne begynne i jobb igjen. Men da var det ikke ledig plass i noen ikke-kommersielle barnehager i nærheten.»

Private barnehager kan være både ideelle og kommersielle, og det er altså de kommersielle Rødt vil til livs.



Til kamp mot velferdsprofitører

Rødts fanesak er kampen mot såkalte velferdsprofitører. I Oslo har Rødt i samarbeid med det rødgrønne byrådet klart å stoppe etableringen av nye kommersielle barnehager.



På Facebook skriver Moxnes videre at:



«Det skal vel bli et oppslag om forskjell på liv og lære. Men dette handler ikke om å kjøpe seg forbi en kø ved å bruke et kommersielt tilbud. Dette handler om at det ikke var nok ikke-kommersielle barnehager i Oslo på den tida. (Og nå gjør Rødt noe med dét siden vi sørger for at alle nye barnehager i Oslo blir ikke-kommersielle),» skriver Moxnes videre i sitt innlegg.

Fra partiprogrammet til Rødt leser vi at de vil:



Gjøre slutt på velferdsprofitører i barnehagesektoren: «Omsorgen for barna våre må løses av fellesskapet, og penger bevilget av det offentlige skal gå til best mulig omsorg, ikke til privat profitt».

Målet er at barnehage skal være gratis, «dette må innføres ved å gradvis gjøre det gratis for flere og flere aldersgrupper».

Alle barn skal ha rett på barnehageplass i sitt nærmiljø.





Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Moxnes.

