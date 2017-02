Rødt-lederens søppelforslag utsatt

ANNONSE

Moxnes fremmet et privat forslag for halvannen måned siden. Etter planen skulle det vært behandlet på bystyremøtet 1. mars. I stedet blir saken utsatt i minst en måned, skriver Klassekampen. Grunnen er at byrådet ikke har klart å levere et notat til den rette komiteen i tide.

- Når det kommer private forslag, er det vanlig at byrådet kommer med notat. Jeg vil si at jeg hadde forventet at det hadde kommet noe fra byrådet, sier komitéleder Eirik Lae Solberg (H).

- Jeg tror innbyggerne i Oslo har mistet tålmodigheten med et selskap som verken gjør jobben eller følger loven, sier Moxnes, som er skuffet over tregheten. Han mer enn antyder at dersom saken ikke blir behandlet på møtet i slutten av mars, vil det være et tegn på at byråden trenerer saken.

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) skriver i en epost at byrådsavdelingen fortsatt behandler forslaget, og at hun vil sende sitt svar til komiteen så snart forslaget er ferdigbehandlet.