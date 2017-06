ANNONSE

I målingen er Oslo-velgerne spurt om hvilket parti de ville stemt om det var stortingsvalg nå.

Det er nå 80 dager igjen til stortingsvalget. Ap faller fra 32,1 prosent i målingen som ble gjort i mars, til 30,1 prosent i valgmålingen som ble foretatt 15.–20. juni, skriver Aftenposten.

– Det har vært en del støy rundt Oslo-saker den siste tiden, samferdsel og infrastruktur, som slår litt inn i disse målingene. Men jeg er ganske trygg på at Ap i en stortingsvalgkamp kommer til å løfte det resultatet, sier Ap-leder og partiets førstekandidat i Oslo, Jonas Gahr Støre til avisen.

Rødt derimpot gjør sin beste måling noensinn, og får hele 6,2 prosent oppslutning, noe som er en fremgang på 1,2 prosent.

– Jeg tror folk nå ser at de får noe igjen i form av håndfaste resultater for å stemme Rødt, og at vi ikke lenger er et rent protestparti, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Aftenposten.

Blant de øvrige partiene fikk Høyre 28,3 prosent (ned 0,9), FrP fikk 11,6 prosent (opp 1,2), Senterpartiet fkkk 2,2 prosent (ned 1,2), KrF fikk 2,2 prosent (ned 0,5), MDG fikk 5,5 prosent (opp 1,1), SV fikk 7,1 prosent (opp 0,9) og Venstre fikk 6 prosent (opp 0,6).