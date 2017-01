Rødt vil frede asyljuksere som har fått statsborgerskap

ANNONSE

Partiet Rødt skriver i en pressemelding at de ber regjeringen og opposisjonspartiene om å endre statsborgerloven slik at statsborgerskap ikke kan trekkes tilbake.

Bakgrunnen for dette er saken om Mahad Abib Mahamud (30), som fikk beskjed om at han mister sitt norske statsborgerskap etter 17 år i landet.

- Finn andre former for straff

Rødt vil nå - med dette initiativet - forhindre at andre opplever lignende saker.

- Det innebærer at dersom myndighetene i behandlingen av søknader om statsborgerskap ikke har avdekket uriktige opplysninger, må det settes strek der, heter det i pressemeldingen.

Rødt ber myndighetene om å i stedet finne andre former for å straffe personer som har gitt uriktige opplysninger ved søknad om statsborgerskap.

- Skaper utrygghet

De mener jakten på folk som har løyet for å få statsborgerskap skaper unødvendig utrygghet.

- Det at myndighetene har en aktiv innsats for å finne personer som kan ha fått statsborgerskap urettmessig skaper utrygghet hos det store flertallet som rettmessig har fått dette. Det å risikere en slik mistenkeliggjøring og granskning skaper utrygghet. Man vil i praksis være annenrangs borger fordi man aldri kan være trygg på sitt statsborgerskap.

- Uforsvarlig

Det pekes også på at ressursene til Utlendingsdirektoratet (UDI) bør brukes til å hjelpe flyktninger, ikke på å ta løgnere.

- Regjeringen sier at de prioriterer arbeid med ID-avklaring og rask retur. Det betyr at ressurser og oppmerksomhet rettes inn mot å få folk ut av landet. Utlendingsdirektoratet har uttalt at de for tiden har ekstra ressurser grunnet få asylsøkere, og at de bruker disse ressursene til blant annet styrking av arbeidet med tilbakekall av tillatelser som følge av identitetsjuks. Dette skjer samtidig med at Europa har den alvorligste flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Det er uforsvarlig å ikke prioritere hjelp til flyktninger fremfor avdekking av uriktige statsborgerskap.

