Regjeringen bruker mye mer penger på vei og jernbane

Ny nasjonal transportplan fører til kraftig økt pengebruk.

Som ventet var samferdsel den store vinneren i årets statsbudsjett, ganske enkelt fordi den nye Nasjonal transportplan (NTP) skal følges opp - både på vei og jernbane.

Totalt skal regjeringen bruke 67,5 milliarder kroner på samferdsel. Det er en økning på 6,5 prosent fra 2017 - 4,1 milliarder.

- Med en økning av samferdselsbudsjettet på i overkant av fire milliarder kroner, bidrar regjeringen til sysselsetting, økt konkurransedyktighet for næringslivet og til å knytte landet tettere sammen. Samferdselsbudsjettet for 2018 viser at Nasjonal transportplan ikke bare er en ambisjon, men en plan regjeringen nå er godt i gang med å følge opp, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Til riksveginvesteringer foreslås det 20,6 milliarder kroner, som er en økning på 1,5 milliarder kroner, eller 7,9 prosent, fra saldert budsjett 2017.

Nye veier AS skal begynne utbygging av følgende prosjekter i løpet av året:

E18 Tvedestrand-Arendal i Aust-Agder

E18 Rugtvedt-Dørdal og Kjørholt- og Bambletunnelene i Telemark

E6 Kolomoen-Moen i Hedmark

E39 Kristiansand vest-Lyngdal vest i Vest-Agder.

Til jernbanen skal det brukes 23,1 milliarder kroner, opp 1,2 milliarder.

Til utbygging av ny jernbaneinfrastruktur er det satt av nær 8,9 milliarder kroner. Regjeringen prioriterer rasjonell gjennomføring av alle pågående utbyggingsprosjekter på jernbanen. Blant de viktigste som videreføres i 2018 er:

Follobanen – nytt dobbeltspor på strekningen Oslo-Ski. Prosjektet vil gi redusert reisetid og økt kapasitet for togtrafikken mellom Oslo og Akershus og videre sørover i Østfold ved åpningen i desember 2021.

Farriseidet-Porsgrunn på Vestfoldbanen – dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn. Prosjektet gir i første omgang flere togavganger og redusert reisetid for InterCity-passasjerer til og fra Telemark ved åpning høsten 2018.

Arna-Fløen på Bergensbanen – ny Ulriken tunnel. Den nye tunnelen skal tas i bruk i 2020, og dagens Ulriken tunnel er planlagt fornyet i 2022.

I 2018 blir det mulig anleggsstart for to nye InterCity-prosjekter som skal bidra til redusert reisetid og halvtimesfrekvens med ekstra rushtidsavganger på InterCity-strekningene mellom Oslo og henholdsvis Hamar og Fredrikstad i 2024:

Venjar-Eidsvoll-Kleverud på Gardermo- og Dovrebanen. Strekningen på 13 km skal knytte dobbeltsporet Langset-Kleverud på Dovrebanen saman med Venjar på Gardemobanen og vil gi sammenhengende dobbeltspor frå Oslo til Kleverud på Dovrebanen.

Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen. Strekningen er på om lag 10 km og vil gi sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Råde på Østfoldbanen. Prosjektet bidrar til å ta ut nytten i Follobanen som er planlagt tatt i bruk i desember 2021.

Spesielt reisende på Gjøvikbanen og Vossebanen vil merke at det i løpet av 2018 vil bli satt inn nye Flirt-tog på strekningene som i dag kjører gammelt materiell.

Mest sett siste uken