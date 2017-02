Regjeringen med familieinnvandring-forslag

ANNONSE

Forslaget er en del av presiseringen i utlendingsforskriften, etter at Stortinget vedtok hovedtrekkene i juni 2016. Det ble fredag sendt på høring.

Det vedtatte tilknytningskravet innebærer at norske myndigheter kan avslå søknader om familieinnvandring dersom familien kan leve sammen i et annet trygt land som de har sterkere tilknytning til.

- Dette betyr at familiemedlemmer vil kunne få avslag på søknaden sin om familieinnvandring når det er mer naturlig at familien bosetter seg sammen i et annet land. Det er et vilkår at landet familien henvises til, er trygt. I slike tilfeller er det ingen grunn til at familien skal få opphold i Norge. Dette er et viktig tiltak for å sikre en mer bærekraftig asylpolitikk, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).



Blant presiseringene som foreslås, er at det landet familien henvises til, må respektere flyktningers og asylsøkeres grunnleggende rettigheter. Landet må være tilgjengelig for familien gjennom trygg og lovlig innreise, og familien må ha en reell mulighet til å kunne bosette seg der. Det betyr ifølge regjeringen at de må ha, eller vil kunne få, en formell oppholdstillatelse eller tilsvarende status i det aktuelle landet.

Kravene skal ikke gjelde etter at referansepersonen har fått permanent oppholdstillatelse i Norge, heter det fra departementet.

Høringsfristen er satt til 3. april, og regjeringen tar sikte på at loven skal tre i kraft til sommeren.

