VIL VIDEREFØRE: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har sendt ut et høringsforslag om at de midlertidige innstrammingstiltakene for asylankomster fra høsten 2015 videreføres. Foto: Henrik Skolt (NTB scanpix)

Regjeringen vil videreføre innstrammingstiltak

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har sendt ut et høringsforslag om at de midlertidige innstrammingstiltakene for asylankomster fra høsten 2015 videreføres.