Rektor på Oslo øst slår alarm

I frykt for at situasjonen på skolen skulle komme ut av kontroll, ba rektor ved Stovner videregående skole, Terje Wold, Oslo kommune i forrige uke om å innføre strakstiltak ved skolen, skriver Dagsavisen.

Bakgrunnen er flere voldsepisoder, generell uro, manglende respekt og en aggressiv og spent stemning i skoletiden siden skolestart i august.

- Vi har en situasjon ved skolen som vi ikke kan leve med over tid. Jeg kjenner på uro for at elever og lærere kan bli skadet, sier Wold til Dagsavisen.

- Kan ikke tilby trygt og godt arbeidsmiljø

I en e-post til skolens ansatte skrev Wold i forrige uke at han har bedt Utdanningsetaten i Oslo kommune om hjelp.

«Jeg skrev at jeg, slik situasjonen var nå, ikke kunne tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø. Jeg ba om hjelp fra Utdanningsetaten for å finne løsninger både på kort og på lang sikt.», skriver Wold til sine ansatte om innholdet i mailen til kommunen.

Torsdag i forrige uke ble det holdt et krisemøte om situasjonen på skolen i utdanningsadministrasjonen i kommunen. Der ble tiltak som økt voksentetthet i fellesarealer og klasserom, og fysiske tiltak som muligheten for å begrense åpne inn- og utganger på skolen, diskutert.

Politiet laget «verstingliste»

I forbindelse med skolestart omtalte Nettavisen at Bjørnholt skole innførte adgangskontroller for elever og ansatte etter flere voldsepisoder

Da Oslo Høyre ønsket innsyn i hvilke Oslo-skoler som bruker vektere for å trygge skolehverdagen, fikk de nei fra Utdanningsetaten.

Før skolestart hadde politiet laget en «verstingliste» i Oslo-skolen. På listen sto navnet til 30-40 ungdommer som er registrert med fire straffesaker eller mer.

Vil innføre uniformert politi

For å bukt med problemene ved enkelte Oslo-skoler sa Høyre i august at de ønsker å ha uniformert politi, videoovervåking og narkohunder på noen skoler.

– I mange tilfeller har det oppstått en fryktkultur som gjør at ofre og vitner til overgrep og vold ikke står fram. På Etterstad ble en grov voldsepisode fanget på video da en elev ble banket opp, noe som var avgjørende for at skolen kunne politianmelde forholdet, sa leder for Høyres bystyregruppe, Eirik Lae Solberg, til Aftenposten den gang.

