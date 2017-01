Rema 1000 skal selge Mack-øl i Nord-Norge

ANNONSE

Remas nye «bestevennsavtale», som innebærer en satsing på lokale ølbryggerier i lokalmarkedene, har skapt strid med Tromsø-bryggeriet Mack.

Rema 1000 vil redusere antall nasjonale ølsorter fra 49 til 43 for å gi plass til regionale og lokale ølsorter.

Manglende hylleplass hos Rema 1000 ville mest sannsynlig ha ført til oppsigelser hos Mack, men nå ser det ut som Rema har snudd i saken.

Ifølge en pressemelding skriver Rema at de nå ønsker å selge Mack i landets tre nordligste fylker:

- Vi har hørt ropet fra Nord. La oss derfor forsikre nordlendinger om at vi gjerne ønsker å selge Mack i alle de tre nordligste fylkene – hvis Mack vil, sier Lars Kristian Lindberg i REMA 1000, som mandag møter ledelsen i Mack sammen med regionsdirektør Ronny Repvik, som til daglig har sitt kontor i Tromsø.

- Øl vekker følelser



Hansa i Bergen og Aass i Drammen ville også blitt rammet av Remas nye bestevennsavtale, men ifølge Lindberg skal også de få hylleplass på sine lokale Rema-butikker.

- Øl vekker følelser. De fleste er like patriotiske for sitt øl som for sitt lokale fotball-lag. Det har vi stor respekt for. Derfor vil vi forsikre bergenserne om at de fortsatt vil finne sin Hansa i REMA-butikker, østfoldingene sin Borg, trønderne sin Dahls, Nordlandspils vil tilbys i Bodø, drammenserne skal også få sin Aas og i Kristiansand vil du finne CB. På samme måte vil nordlendingene få sin Mack på REMA 1000 – dersom Mack vil, sier Lindberg i en pressemelding.

- Vi vil gi kundene det de vil ha



Lindberg forteller videre at ambisjonen er å få inn 19 lokale mikrobryggerier i Rema 1000 i løpet av året.

Han oppfordrer mikrobryggerier til å ta kontakt dersom de ønsker å komme inn i den lokale butikken med sitt øl.

- Vi vil gi kundene det de vil ha. Nå skjer det mye spennende blant mikrobryggerier rundt om i det ganske land. Dette vil vi gjerne være med på. Derfor inviterer vi nå lokale mikrobryggerier i Nord-Norge til å ta kontakt for å se nærmere på mulighetene for å få plass i hyllene i våre lokale butikker, avslutter Lindberg.