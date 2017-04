Rent flertall for Ap og Sp - SV, MDG, KrF og Venstre under sperregrensen

ANNONSE

Årsaken er at både Venstre og KrF er under sperregrensen på 4 prosent i en måling Norfakta har utført for Klassekampen og Nationen. De to partiene har sammen med SV og MDG 37 stortingsplasser. Men under sperregrensen får partiene bare åtte mandater til sammen. Dermed blir det veldig mange plasser å fordele på de større partiene.

Ap får en oppslutning på 32,2 prosent, en tilbakegang på 2,2 prosentpoeng, mens Sp går fram 1,8 til 10,7 prosent. Høyre går tilbake 1,5 til 23,8, mens Frp faller 1,7 til 14,3 prosent.

SV havner på 3,8 prosent, fram 0,4, mens De Grønne går fram 0,3 til 2,8. Også dagens støttepartier ligger under sperregrensen. KrF faller under med en tilbakegang på 0,4 prosentpoeng til 3,8 prosent, mens Venstre går fram 0,3 til 3,6 prosent. Rødt står stille på 2,7 prosent.

- Vi har en utfordring. Tallene er ikke gode nok, sier Venstres Sveinung Rotevatn, men ligger til at partiet har brukt landsmøtet til å markere seg innen blant annet skole og oppvekst i tillegg til miljø.

