De to personene om bord i den norske seilbåten Restless, som sprang lekk utenfor Peru lørdag, har situasjonen kontroll og trenger ikke lenger bistand.

Den peruanske redningssentralen tilbød søndag morgen Restless assistanse fra flere skip i farvannet, men nordmannen og den franske kvinnen ombord i seilbåten takket nei. Båten deres er ikke lenger i en nødssituasjon. De to hadde søndag morgen norsk tid planer om å seile videre til øya Iles Marquises på egen hånd, opplyser Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge.

HRS tok lørdag formiddag imot nødmelding fra Restless, med beskjed om at skipet hadde sprunget lekk og tok inn vann. Senere meldte besetningen at den hadde fått kontroll over lekkasjen.

Besetningen hadde søndag ikke gjort noen reparasjoner på båten, men tar sikte på å få den reparert til uka, tidligst tirsdag, ifølge HRS.

Skipet Oberon, som har kurs for New Zealand og som tilbød sin assistanse lørdag, er anmodet om å bistå Restless med noe utstyr og proviant. Det er usikkert når dette eventuelt kan skje.

(©NTB)

