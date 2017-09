Rettsmedisiner: - Kvinnelig turist i Hellas kan ha blitt drept av ulv

Mener kvinnens skader er forenlig med at hun ble angrepet av ulv. Rovdyrforsker er imidlertid i tvil.

En britisk turist (62), Celia Hollingworth, ble funnet død på et arkeologisk område i Mesimvria i nordlige Hellas i helgen. Først trodde greske politimyndigheter at kvinnen var blitt angrepet og drept av enten løshunder eller vakthunder fra en nærliggende gård.

En foreløpig obduksjon viser imidlertid tegn til at kvinnen kan ha blitt drept av ulv, skriver den britiske avisen The Times.

Rettsmedisiner Nikolaos Kifinidis mener skadene på levningene er mer forenlig med at det var en ulv med rabies, og ikke villhunder, som sto bak angrepet.

- Det ser ut til at hun ble angrepet av andre ville dyr, som ulver med rabies eller sjakaler, sier Kifinidis til avisen.

Ifølge rettsmedisineren er ulver nokså vanlig i dette skogsområdet.

Myndighetene skal nå prøve å samle opp løshunder og ulver i området for å se om de kan finne individene som var ansvarlig for angrepet.

Rettsmedisiner Nikolaos Kifinidis forteller til The Times at store deler av liket manglet. Politiet identifiserte kvinnen ved hjelp av pass, mobiltelefon og andre personlige eiendeler.

- Ulv med rabies spiser aldri opp

Rovdyrforsker John D.C. Linnell stiller seg imidlertid kritisk til at en rettsmedisiner skal ha klart å påvise forskjellen mellom hunde-, ulve- og sjakalbitt.

- Det er umulig å skille ut ulve- og sjakalbitt fra et hundebitt. Man må ha DNA for å påvise om det var ulv, sjakal eller hund som sto bak angrepet. Vi har ingen informasjon om hvordan man skal gjenkjenne et ulvebitt. Uten DNA kan jeg ikke skjønne hvordan rettsmedisineren har grunnlag for å blande inn ulv og sjakal, sier seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, John D.C. Linnell, til Nettavisen.

Linnell har også lest meldingene om at det kan ha vært en ulv med rabies som sto bak angrepet.

- En ulv med rabies vil kunne bite og drepe, men spiser aldri opp det de har drept. Så den biten henger ikke helt sammen. Og så vidt jeg vet, finnes det ikke rabies i Hellas, sier Linnell.

- Varslet broren om angrepet

Den nå avdøde 62-åringen ringte og varslet sin egen bror i Storbritannia torsdag kveld, og sa at hun var i ferd med å bli angrepet av ville dyr. Det ble iverksatt et omfattende søk torsdag, men levningene av kvinnen ble først funnet av lokale redningsarbeidere lørdag formiddag.

Ifølge Sky News var kvinnen en tidligere Oxford-professor som jobbet som administrativ leder ved Universitetet i Bristol.

Rettsmedisineren sier at Hollingworth skal ha varslet broren sin på telefon at hun ble angrepet av løshunder. Det er anslått at det finnes en million løshunder i Hellas, og mange av dem skal ha blitt forlatt av eierne sine under finanskrisen.

Men rettsmedisineren sier at angrepet bar preg av såpass råskap, at det fikk ham til å vurdere om det faktisk var ulver som sto bak.

- Til og med erfarne rettsmedisinere ble sjokkerte da de så det rystende synet, sa en høytstående polititjenestemann til The Times tidligere i uken.

- Ytterst få ulveangrep i Europa

I Norge har det ikke vært registrerte ulveangrep siden 1800-tallet. Selv om ulveangrep på mennesker er ytterst sjelden i Europa, kan det forekomme. I Nord-Amerika har det imidlertid vært flere dokumenterte angrep på mennesker.

- Når det gjelder ulv i Europa, så tror jeg det siste angrepet vi vet om var i 1972 eller 1971. Da var det et angrep på mennesker nordvest i Spania. De hadde to eller tre episoder med angrep på mennesker mellom 1950- og 1970-tallet, sier Linnell.

- Vi kjenner nesten ikke til noen episoder hvor ulv angriper mennesker i løpet av det siste århundret i hele Europa. Men da utelukker vi ulv som har rabies. Angrep fra ulv med rabies er også ytterst sjelden, men det har vært noen tilfeller i de tidligere østblokklandene, sier han.

- Det er ikke ukjent at ulv kan gå til angrep på mennesker. Men det er utrolig sjeldent. Det har skjedd i India og Nord-Amerika de siste tiårene, så det skjer. Men jeg har aldri hørt om et angrep i Hellas.

- Men ingenting er umulig, legger han til.

