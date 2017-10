Richard Thaler får Nobelprisen i økonomi

Det melder Ap.

Amerikaneren Richard Thaler (72) er tildelt årets nobelpris i økonomi. Han omtales som en pioner innen atferdsøkonomi.

Thaler sitter også i The GreeNudge International Advisory Board (IAB), som er en del av Stordalen Foundation.

Mental bokføring

Årets pris handler om å forstå psykologien i økonomien, opplyste Kungliga Vetenskapsakademien da prisvinneren ble kunngjort i Stockholm mandag formiddag.

Thaler har blant annet utviklet teorien for det som kalles mental bokføring, som forklarer hvordan mennesker forenkler finansielle beslutninger gjennom å skape separate kontoer i sin bevissthet.

Han er forsker ved University of Chicago og omtales som en pioner i feltet som gjerne kalles atferdsøkonomi.

Richard Thaler er en av Gunhild Stordalens inspiratorer.

- Avstå fra å øke prisene

Forskningen hans har også vist hvordan forbrukernes rettferdighetssans kan få selskap til å avstå fra å øke prisene til tross for at etterspørselen etter et produkt eller en tjeneste øker.

Nobels minnepris i økonomi er den siste av nobelprisene som deles ut. På forhånd ble det spekulert på om enda en hvit amerikansk mann ville bli en av årets nobelprisvinnere, og det ble det. Mange av de tidligere prisvinnerne har også vært hvite, amerikanske menn i godt voksen alder.

Prisen er finansiert av den svenske Riksbanken, men deles ut av Kungliga Vetenskapsakademien. I år blir prisen delt ut for 49. gang. Prisen heter offisielt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til Alfred Nobels minne.

Stordalen-inspirator



Thalers fokus treffer kjernen i Gunhild Stordalens EAT-prosjekt om at våre beslutninger kan påvirkes i ønskelig retning ved enkle grep.

Begrepet nudge, som kan oversettes til lett dult, har sitt faglige utgangspunkt i de amerikanske forskerne Richard Thaler og Cass R. Sunsteins bok fra 2008, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, ifølge psykologisk.no.

In total, Richard Thaler’s contributions have built a bridge between the economic and psychological analyses of individual decision-making — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2017

