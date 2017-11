Riksadvokaten vil gå til sak mot kriminell gjeng i København

Riksadvokaten gir grønt lys for at den danske domstolen kan føre sak mot Loyal to Familia for å gjøre gjengen ulovlig.

– Jeg har bedt Riksadvokaten forberede en sak om oppløsning av Loyal to Familia. Det er snakk om en historisk beslutning. Vi skal bruke de mulighetene vi har i grunnloven til å forsvare oss når gjengene utfordrer vår grunnleggende sikkerhet og trygghet, uttaler justisminister Søren Pape Poulsen i en pressemelding.

Riksadvokat Ole Hasselgaard bekrefter at det ut fra en juridisk vurdering er grunnlag for å gå videre med en sak mot banden.

Sentral rolle

Etter avtale med Rigspolitiet skal Københavns politi lede den videre etterforskningen.

– Det skal ses i lys av at Københavns politi i forveien er i gang med en rekke etterforskninger mot enkeltpersoner, sier Hasselgaard.

Ifølge det danske justisdepartementet er det forventet at saken vil være ferdig i løpet av det første halvåret i 2018.

Loyal to Familia ble stiftet for omkring fem år siden i København. Ifølge politiet spiller gjengen en sentral rolle i de siste måneders mange skyteepisoder i byen. Tre andre gjenger skal ha slått seg sammen i kampen mot Loyal to Familia – angivelig under navnet Brothas.

Ny skyteepisode

Natt til fredag ble en 20 år gammel mann skutt av én eller flere gjerningsmenn i København.

– Når vi ankommer kan vi se en bil som ligger på taket. I bilen sitter en person som er truffet av skudd, sier visepolitiinspektør Dannie Rise.

Politiet har grunn til å tro at hendelsen er gjengrelatert.

– Det er snakk om en ung mann med relasjoner til en gjeng. Han er kjørt til sykehus og er kritisk skadd, sier Rise.

