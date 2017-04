Røntgensystem til en halv milliard gjør legene livredde

ANNONSE

SLØSERIPRISEN: Kandidat 5

En jury sammensatt av representanter valgt ut av Skattebetalerforeningen og Nettavisen har nominert fem kandidater til Sløseriprisen 2016. Prisen tildeles verste eksempel på sløseri i det offentlige i året som gikk.

Lørdag presenterer vi den femte kandidaten: Innføring av nytt røntgensystem ved Helse Sør-Øst til en halv milliard kroner.

Nesten en halv milliard kroner



Det var TV 2 som først omtalte den nye radiologiløsningen, som har skapt en rekke problemer. Flere sykehus har vært misfornøyde med det gamle datasystemet for røntgenbilder, og i 2013 kjøpte Helse Sør-Øst inn et nytt system.

Anbudsrunden ble vunnet av Carestream Health, en av verdens største leverandører av røntgenbildesystemer. Det nye systemet ville koste 478 millioner kroner, og alle de 35 sykehusene i Helse Sør-Øst skulle innføre løsningen.

I mai 2016 fortalte TV 2 at systemet etter to og et halvt år fremdeles ikke var i bruk.

- Livredde for å gjøre feil



Høsten 2016 ble systemet tatt i bruk på Sykehuset Innlandet. Allerede etter et par måneder, i januar i år, ble det meldt om en en rekke alvorlige feil ved systemet.

Leger ved sykehuset fortalte at de fikk opp bilder av feil pasienter, at ordene ikke og intet forsvant når de dikterte diagnoser og at informasjon om pasienters allergi ikke dukket opp. Til TV 2 fortalte de at systemet burde skrotes.

- Det vi egentlig vil, er å stoppe anskaffelsen og få et bedre system, sa røntgenlege Eric Zimmermann ved sykehuset Innlandet.

- Røntgenlegene, radiografene og sekretærene er livredde for å gjøre feil, sa foretakstillitsvalgt Per Christensen ved sykehuset.

Sykehuset Innlandet avdeling Hamar.

Vet for lite om teknologien



Jurymedlem for Sløseriprisen Sigrun Aasland, som er fagsjef i tankesmien Agenda, mener røntgensaken fortjener å bli nominert fordi den demonstrerer problemene rundt pengebruk i helsevesenet.

- Jeg tror helsevesenet ofte vet altfor lite om hva de skal bruke teknologi til og at de bruker for mye ressurser på ting som fremstår som nyttige, men som har lite praktisk nytte, sier hun til Nettavisen.

- Samtidig viser det at innkjøpsreglene er altfor kompliserte og at verken de som skal kjøpe eller de som skal levere egentlig skjønner dem. Det gjør at behovet og tilbudet ikke møter hverandre, fortsetter hun.

Thomas Bagley, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF.

- På ingen måte penger ut av vinduet



Helse Sør-Øst RHF er ikke enige i at dette er sløsing.

- Innføringen av ny radiologiløsning ved Sykehuset Innlandet er på ingen måter penger ut av vinduet, sier Thomas Bagley, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF til Nettavisen.

Han har imidlertid forståelse for at ikke alle er fornøyde:

- Vi forstår godt frustrasjonene i fagmiljøene som opplever feil og mangler og som blir påvirket av dette i arbeidshverdagen. Innføringen har vært mer komplisert og har tatt lengre tid enn forutsatt, men vårt fokus er å identifisere utfordringene og løse de problemene som har oppstått, sier han, og påpeker at de har tro på at det vil fungere bedre etter hvert.

- I tett samarbeid med leverandøren skal vi sørge for at løsningen på Sykehuset Innlandet blir bra, sier Bagley.