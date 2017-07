Robert Eriksson og Ulrikke Holmøy skal bli foreldre

Frp-paret venter barn rundt juletider.

Onsdag delte Ulrikke Holmøy (30) en stor nyhet på sin Facebook-profil: Hun og forloveden Robert Eriksson (42) skal bli foreldre.

Holmøy la ut et bilde av en bolle i ovnen, med teksten «tid som gjenstår: 4,5 måned».

- Gleder oss masse



Eriksson bekrefter nyheten overfor Nettavisen.

- Det stemmer at vi venter barn rundt juletider i desember. Vi er naturligvis veldig spente og gleder oss masse til familieforøkelsen, sier Eriksson.

Dette blir parets første barn sammen, men Eriksson har fire barn fra et tidligere forhold.

Forlovet

BOLLE I OVNEN: Frp-paret venter barn i desember.

Frp-paret forlovet seg i februar. Eriksson fridde til Holmøy 4,5 timer før hun fylte 30 år.

Eriksson forteller at paret ikke har lagt konkrete bryllupsplaner ennå.

Paret bor sammen på Grünerløkka i Oslo, men er nå på sommerferie i Vesterålen, hvor Holmøy kommer fra.

- Vi startet sommerferien med ei uke på Kreta. Deretter tilbragte vi to uker med mine barn, ei i Trøndelag og ei i Oslo, før vi nå avslutter ferien med ei uke i Vesterålen, forteller Eriksson.

Skrevet bok

Eriksson, som var arbeids- og sosialminister fra 2013 til 2015, jobber nå som administrerende direktør i Norske Sjømatbedrifters Landsforening.

Han har i tillegg skrevet bok om livet på innsiden av regjeringen.

TIDLIGERE STATSRÅD: Robert Eriksson (Frp) blir fembarnspappa.

I boken forteller den tidligere statsråden om hvordan han minst to ganger ble konfrontert av statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) med at det svirret en mengde rykter om at han hadde et forhold til sin politiske rådgiver, Ulrikke Holmøy.

LES OGSÅ: Elin Ørjasæter: - Hemmelige forhold er gift for enhver arbeidsplass

Ifølge Eriksson, var han og Holmøy aldri et par mens han var statsråd. De varme følelsene mellom dem skal ha oppstått et par måneder etter hans avgang.

Har du sett denne populære videoen?