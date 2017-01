Rolig i områder uten telefon- og nettforbindelse

ANNONSE

Et brudd på en hovedfiberkabel er årsaken til at både mobiltelefoner, fasttelefoner, internett og båtsamband er nede i store områder, ifølge politiet. Problemene har vart siden tirsdag morgen, og politi og helsevesen i Båtsfjord og Berlevåg har satt inn døgnbemanning for å hjelpe folk.

Lokalt politi kommuniserer med operasjonssentralen i Kirkenes over samband.

- Det har vært rolig gjennom kvelden og natten, sier operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen i Finnmark politidistrikt til NTB. Han regner med at problemene blir fikset i løpet av onsdag formiddag.

Dårlig vær

Heller ikke båtradioene fungerer på grunn av bruddet på hovedfiberkabelen, som ligger ute i havet. iFinnmark melder at en båt som var på vei ut for å reparere feilen, måtte snu på grunn av dårlig vær tirsdag.

Foreløpig er det ikke meldt om alvorlige følger av kommunikasjonsbruddet.

- Så langt har vi vært heldige, opplyser operasjonssentralen, som ber folk som trenger hjelp, om å henvende seg til lensmannskontoret i Berlevåg eller på politistasjonen i Båtsfjord.

Ifølge iFinnmark må finnmarkingene i tillegg slite med et fiberbrudd som skjedde ved juletider og som fortsatt ikke er reparert. I tillegg til å kutte nett- og telefonforbindelsene, medfører de to fiberbruddene altså at deler av det maritime VHF- og MF-nettet til Telenor kystradio er berørt. Langs store deler av Finnmarkskysten finnes det dermed ingen kommunikasjonsmidler via det maritime nødnettet.

- Pass på hverandre

Myndighetene ber folk være ekstra på vakt og spesielt observante på eldre i nabolaget som kan trenge hjelp, melder NRK.

- Brukerne i hjemmetjenesten blir fulgt opp ekstra i denne situasjonen. Ved akutt sykdom er det ikke mulig å ringe, og da må man oppsøke – eller få hjelp til å komme seg til – helsesenteret i Berlevåg, opplyser enhetsleser Roy Arne Andersen i helse- og omsorgsetaten.