Rose (4) og dukkene hennes demonstrerte mot Trumps kvinnesyn

Lørdag - dagen etter at Donald Trump (70) ble innsatt som president i USA - demonstrerte kvinner over hele verden for egne rettigheter.

Familien Redfern i Lexington, Virginia i USA ønsket i utgangspunktet å delta i demonstrasjonen, men innså at det ville bli langt og vanskelig med deres fire år gamle datter Rose på slep.

Dermed ble løsningen å demonstrere på hjemmebane. Om enn med noen litt utradisjonelle demonstranter, skriver Buzzfeed.

- Snakket om å være glad i mennesker

På Facebook har lille Rose sin far, Mark Redfern, postet flere bilder av datteren og hennes dukker da de demonstrerte for kvinnesaken og mot Trumps tidvis negative holdning overfor kvinner.

- Jeg kom på ideen, og kona mi, Wendy, lagde slagordene. Så hjalp Rose med å tape fast skiltene, i tillegg til at hun laget to egne skilt. Mens hun lagde det første skriblet hun noen linjer mens hun snakket om å være glad i mennesker.

Så nyhetene med datteren

For at datteren skulle forstå hvorfor familien gjorde som de gjorde, lot foreldrene henne se litt av nyhetsdekningen av demonstrasjonen.

- Vi forklarte henne det grunnleggende om hvorfor kvinner marsjerte i hele verden for fred og for kvinners rettigheter. Helgen før hadde vi marsjert i hjembyen under en lokal antirasistisk marsj i forbindelse med Martin Luther King-dagen, så hun visste allerede hva en marsj var.

- Kan bestemme selv når hun blir eldre

Foreldreparet er klare på at de ønsker å oppdra Rose til å bli engasjert og aktiv.

- Når hun blir eldre kan hun ta sine egne beslutninger om hvor politisk engasjert hun vil være og hvilken side hun vil være på. Vi kommer til å elske henne uansett.

Handlet ikke direkte om Trump

Demonstrasjonen «Womens March on Washington» oppsto på Hawaii i november, samme dag som Trump vant valget.

Tanken bak er i utgangspunktet ikke en demonstrasjon mot Trump, men en markering for å støtte kvinnesaken, likestilling og mangfold.

Likevel dreide mye seg om den ferske presidenten. Det har tidvis dukket opp saker i media som har framstilt 70-åringen som en mann med dårlig kvinnesyn.

Det skapte blant annet mye oppstyr da et skjult opptak av Trump som sier «Grab them by the pussy» dukket opp under valgkampen.

Noen av kravene til demonstrantene var lik lønn for likt arbeid, nei til begrenset tilgang til rimelig prevensjon, kunstig befruktning, hiv-behandling og abort. I tillegg sa de nei til diskriminering av homofile, lesbiske og transpersoner.

Kom med mensen-spøk

Han har også havnet i krangel med FOX News-programleder Megyn Kelly ved flere anledninger.

Under en debatt i Cleveland i august i fjor konfronterte Kelly ham med nedsettende kommentarer han hadde kommet med om kvinner. Hun nevnte blant annet «feite griser» og «avskyelige dyr» som beskrivelser Trump har kommet med.

I etterkant av debatten tok han et oppgjør med Megyn Kelly og kom med en mensen-spøk i et intervju med CNN.

- Du kunne se at det kom blod ut av øynene hennes. Blod kom ut blod kom ut av hennes «wherever», uttalte han.

