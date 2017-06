Roskilde-foreldre får refs: - De er ikke sendt til et afrikansk land

ANNONSE

Med telt, klappstoler og halvliter´n inntar tusenvis av danske tenåringer Roskilde-festivalen, skriver danske BT.dk.



Bekymrede foreldre tar kontakt med festivalledelsen med klager om at deres barn ikke finner plass å campe, blir våte og fryser, er i ferd med å bli motløse, for å nevne noe.

- Ikke gi etter for den følelsen

Det får forfatter og foredragsholder Suzanne Bjerrehuus til å se rødt:

- Jeg kan godt forstå at man gjerne vil feie alle stener unna for barna, men man må la være å gi etter for den følelsen. Eller lærer de aldri å klare seg selv, sier hun.

- Det er ikke noe verre enn curlingforeldre, som sitter og skriver søknader for barna eller sender penger til dem. De skader barna ved å umyndiggjøre dem. Barna skal gjøre seg sine egne erfaring.

Roskildes talskvinne, Christina Bilde, bekrefter tendensen med at foreldre griper inn, men også at mange tenåringer spør om hjelp til ting de før klarte helt selv.

Suzanne Bjerrehuus: »Trump bliver rock'n'roll, og det smitter af på Danmark« https://t.co/BFweGPMEM8 pic.twitter.com/HHOnXRbfWn — Berlingske (@berlingske) December 29, 2016





Mor: - Sitter dypfrosne og venter

Her er et knippe reaksjoner på Facebook-siden til Roskilde:

«Fuldstændig enig har to døtre der er afsted for første gang, og det er helt uacceptabelt, at man sender de unge rundt fra sted til sted, og der ikke virker til at være pladser til alle - så bliver de sendt til N som venter på oprydning og alt er kaos o g får at vide, hvis der ikke er plads der så er der muligvis noget imorgen. Det er simpelthen ikke godt nok, så bliver der sku solgt for mange billetter i forhold til kapacitet. For fanden alle dem der ikke har fået plads - og det er mange - de fryser som en i helvede og det virker som et stort kaos. Man frygter helt hvordan sikkerheden så er når først det hele starter, når der ikke er styr på pladserne - ja i disse tider.»

«Min datter og venner sidder dybfrosne og venter. De fik ikke teltplads, trods kø i 1,5 døgn. Er de sikret plads i N? Og hvis der ikke er plads nok der, hvad er planen så? Hvornår bliver der lukket op for N?»

«Roskilde er ikke for småbørn. Det er en rigtig festival, og hvis der ikke er plads der hvor du har aftalt med dine veninder fra efterskolen at ligge så er der altid plads ved pishegnet. Det er umuligt at få sin vilje i alle livets henseender, og på Roskilde kan man ikke ringe og sladre til mor over uretfærdigheder. Drik en kold og løs udfordringen som en boss i stedet»





Har du sett denne videoen?