Jerven kan bli cirka en meter lang, fra snute til halerot, og hannen kan veie opptil 18 kg, hunnen cirka 10 kg. Den er svært solid bygd og sterk etter størrelsen. Bittet er kraftig, slik at den kan spise frossent kjøtt og knuse knokler fra store dyr for å få tak i beinmargen. Jerven kan dra med seg et bytte flere ganger større enn den selv. Foto: Lukasz Lukomski / Birgit Fostervold (Wikipedia)

Rovdata vil ha jervebæsj

Rovdata ber folk delta i neste års innsamling av hår og avføring fra jerv for å hjelpe med overvåkingen av bestanden.