Rumenere tatt med 52.000 sigaretter

Rumenerne opplyste til tollerne at de var på vei til Stavanger for å besøke en kamerat og for å søke jobb. Tollerne festet liten tiltro til forklaringen og bestemte seg for å gjennomsøke bilen. Der fant de sigarettene gjemt i veggene i varebilen og 44 liter alkohol, melder NRK.

– Ut fra samtalen bestemte tollerne seg for å ta en nærmere kontroll av varebilen. Etter hvert oppdaget de sigarettene og alkoholen, men det var godt gjemt, sier seksjonssjef Wenche Fredriksen i Tolletaten.

Tollbeslaget utgjør 178.000 kroner i avgifter.

– De tre vil bli utvist fra landet, og bilen er inndratt, sier hun.