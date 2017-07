Sensitive opplysninger om svenske pasienters sykdommer er blitt håndtert av ikke-sikkerhetsklarert IT-personell i Romania, ifølge svensk avis.

Dagens Nyheter siterer anonyme kilder som sier at det blant annet dreier seg om legeattester, samt prøveresultat i forbindelse med narkotikabruk, psykisk sykdom og ulike former for tvangsbehandling.

Opplysningene er blitt levert inn til den skandalerammede Transportstyrelsen i forbindelse med søknader om førerkort.

Ifølge de ikke navngitte kildene har etaten ikke hentet hjem opplysningene ettersom man har prioritert håndteringen av informasjon som svensk sikkerhetspoliti mener har utgjort størst fare for rikets sikkerhet.

Opplysningene skal føres over til Sverige i høst, men Transportstyrelsen vil ikke kommentere når.

Det var våren 2015 at lederen i Transportstyrelsen besluttet at det skulle gjøres en rekke unntak fra datasikkerhetsregler i forbindelse med at ansvaret for etatens IT-drift ble overført til private IBM, som deretter benyttet seg av en rekke underleverandørene i østeuropeiske land.

I forrige uke gikk to ministre av på grunn av skandalen, infrastrukturminister Anna Johansson og innenriksminister Anders Ygeman. De kritiseres for ikke å ha tatt saken på alvor og gikk av etter at den borgerlige opposisjonen hadde varslet mistillitsforslag mot dem.

