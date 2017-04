Rumensk tiggernettverk: Nær 30 av kvinnene er prostituerte

ANNONSE

NRK Brennpunkt har kartlagt et rumensk nettverk på 140 personer som dominerer tiggermiljøet i Bergen sentrum.

Resultatet ser vi i Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet» på NRK tirsdag kveld.

I et innslag på NRK Alltid Nyheter, får vi vite at TV-seerne kan vente seg «et mer utfyllende bilde» av tiggermiljøet i Bergen.

- De to siste årene har NRK kartlagt miljøet, som også er innblandet i prostitusjon, narkotika og annen kriminalitet, forteller reporter Oddgeir Øystese.

Styrt av unge menn



NRK har identifisert 140 personer, alle fra Gorj fylke i Romania. Rumenerne har vært bosatt i fem hus i Bergensområdet, og nettverket beskrives som hierarkisk. Det blir styrt av en rekke unge menn.

I radioinnslaget forteller Øystese om tre av mennene, som skryter av hvor mye de tjener.

Nær 30 av kvinnene i nettverket er prostituerte. Kirkens Bymisjon forsøker å nå ut til dem.

Organisert kriminalitet



Leder av påtaleseksjonen i politiet i Bergen, Gunnar Fløystad, sier de vet at miljøet er godt organisert.

- Det drives en form for organisert kriminalitet. Selve tiggingen er organsiert og det er også en grad av organisering av det kriminelle nettverket. Vi snakker om menneskehandel, hallikvirksomhet, salg av narkotiske tabletter og vinningskriminalitet, sier Fløystad til NRK.

Prosjektleder i Brennpunkt, Cecilie Ellingsen, påpeker overfor Nettavisen at nettverket de har kartlagt ikke er representativt for alle som tigger i Norge.

- Vi har kartlagt et miljø som viser seg å ha forgreninger til hverandre. Det er dette denne dokumentaren handler om, nemlig de som gjør noe annet i tillegg til å tigge, sier Ellingsen, og legger til:

PROSJEKTLEDER i Brennpunkt, Cecilie Ellingsen.

- Brennpunkt har jo lagd filmer om tiggermiljøet før, men da med et annet utgangspunkt. Den gang fulgte vi tiggerne hjem til deres bosted.

- Veldig synlige i bybildet



Dokumentaren har allerede fått mye oppmerksomhet i sosiale medier etter NRK Brennpunkt la ut en teaser på Facebook.

Videoklippet har over 1,6 millioner visninger, og i kommentarfeltet diskuteres det heftig. Ellingsen sier til Nettavisen at de var forberedt på at dokumentaren ville engasjere.

- Jeg tror det handler om at folk ser disse menneskene på gata. De er veldig synlige i bybildet, og ikke bare i Bergen. Folk har nok lurt på om pengene de gir faktisk går til den som sitter der og vedkommendes barn, eller om det er andre som får disse pengene, sier Ellingsen.

