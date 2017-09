Russisk general drept i Syria

En russisk general er drept i kamper mot IS nær byen Deir al-Zor øst i Syria, ifølge russiske myndigheter.

I en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet i Moskva søndag heter det at general Valerij Assapov ble drept i en granateksplosjon under et IS-angrep.

Departementet la til at offiseren fungerte som rådgiver for syriske regjeringsstyrker.

