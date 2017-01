Folkevalgte Maxine Waters var midt i en uttalelse sendt av C-SPAN fra Representantenes hus i Kongressen, da Russia Today, som anses av USA for å være en PR-kanal for russiske myndigheter, tok over skjermene. Russia Today sendte fra rundt klokka 20.30 norsk tid og var på lufta i ti minutter før C-SPANs egen sending kom på linjene igjen.

C-SPAN opplyser natt til fredag at de gransker hendelsen.

- Ettersom Russian Today er et av nettverkene vi følger regelmessig, går vi ut fra at dette skyldes intern ruting, heter det i en uttalelse.

Here's the moment Russia Today took over the C-SPAN1 feed. Unclear what happened. RT aired for about ten minutes before C-SPAN1 came back. pic.twitter.com/mhWVgCoFxF