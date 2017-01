Russland om rakettskjoldet: - Blir nødt til å reagere

ANNONSE

I en uttalelse sendt til Klassekampen reagerer den russiske ambassaden i Oslo skarpt på nyheten om mulig norsk deltakelse i rakettskjoldet.

- I tilfelle rakettforsvarssystemer blir utplassert på norsk territorium, blir vi nødt til å reagere for å forsvare vår sikkerhet, skriver presseattaché Maxim Gurov ved ambassaden. Uttalelsen presiserer ikke hva slags type reaksjon russiske myndigheter ser for seg.

Ambassaden setter diskusjonen om rakettforsvar i sammenheng med andre forsvarspolitiske hendelser den siste tiden.

- Vi følger med bekymring trenden i norsk sikkerhetspolitikk der alvorlige beslutninger blir fattet – som å gå bort fra den selvpålagte begrensningen om å ikke stasjonære fremmede militære baser på norsk territorium, skriver ambassaden. Gurov viser til at Norge i fjor høst åpnet for å la USA utplassere marineinfanterister utenfor Trondheim.

Frykter forverring

NUPI-forsker Julie Wilhelmsen har tidligere advart Norge mot å bli med i NATOs rakettskjold. Hun frykter at en allerede «skremmende heftig» konflikt med Russland kan bli forverret.

- Et bidrag til rakettforsvaret vil bli sett på som en del av en trend der Norge ikke lenger er et balanseland mellom øst og vest, men mye sterkere knyttet til et USA som de ser på som offensivt overfor Russland, sa Wilhelmsen til Klassekampen mandag.

Planlegger flere tester

Russland hevder NATOs planer om å bygge et defensivt rakettskjold er en trussel mot landets nasjonale sikkerhet. Som svar lovet president Vladimir Putin i fjor å utvikle atomraketter som kan trenge gjennom ethvert forsvarssystem.

Tirsdag varslet det russiske forsvarsdepartementet at landet planlegger minst ti tester av langtrekkende raketter i år. Det er interkontinentale raketter som kan bære atomvåpen, som skal prøves ut.

De russiske rakettstyrkene planlegger totalt 150 øvelser i løpet av året, en økning på 50 prosent sammenlignet med fjoråret, opplyser forsvarsdepartementet på sine nettsider.

I fjor viste det russiske militæret fram en ny interkontinental rakett som kan utrustes med kjernevåpen, med betegnelsen RS-28 Sarmat.

