Det var USA som hadde ført den foreslåtte uttalelsen i pennen. Den krevde blant annet at Nord-Korea ikke gjennomfører flere atomtester og stanser utskytningen av raketter. Russland ønsket å inkludere en formulering som er blitt brukt i tidligere uttalelser, hvor viktigheten av å finne en løsning gjennom dialog understrekes, ifølge sikkerhetsrådiplomater.

Flere diplomatiske kilder uttrykker overfor nyhetsbyrået AFP overraskelse over at Russland blokkerte en fordømmelse som Kina, Nord-Koreas nærmeste allierte, var villig til å stille seg bak. I den foreslåtte teksten ble det uttrykt "den dypeste bekymring" over Nord-Koreas "svært destabiliserende oppførsel" og det ble truet med ytterligere tiltak mot landet.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley understreker at det er Nord-Koreas ansvar å unngå en opptrapping av konflikten.

- Det er viktig at Nord-Korea vet at vi ikke prøver å yppe til slåsskamp, så de bør ikke prøve å gi oss en, sier hun.