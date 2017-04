Russland har bedt om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere det amerikanske rakettangrepet. Også Iran, som i likhet med Russland støtter Assad-regimet, har rettet skarp kritikk mot USAs alenegang i Syria. (US Department of Defense)

Russland trekker seg fra USA-avtale

Putin anklager USA for aggresjon mot Syria.