Uklart hvor mange som blir rammet i Norge.

Ryanair kansellerer 18.000 planlagte flygninger i løpet av vinterhalvåret. Rundt 400.000 passasjerer, blant annet i Storbritannia og Norge, blir berørt.

De 400.000 passasjerer har allerede booket plass på flygingene som ikke vil bli gjennomført. 34 ruter rammes, opplyser selskapet onsdag. Blant dem er London-Belfast og Hamburg-Oslo.

Tidligere har Ryanair kansellert 2.100 flyginger fram til utgangen av oktober. Selskapet har forklart problemene med feil som er gjort i planleggingen av flygernes ferier.

Nyhetsbyrået AFP skriver imidlertid at krisen har sammenheng med at selskapet har for få flygere.

Ryanair opplyser også at selskaper dropper sine planer om å legge inn bud på det konkursrammede italienske flyselskapet Alitalia.

