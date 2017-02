Så mye mer må Oslos innbyggere punge ut for bruddet med Veireno

ANNONSE

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, sa på en pressekonferanse søndag 19.02 at kontrakten med Veireno måtte avvikles uten at det ble enda mer søppelkaos.

Inntil nylig var den juridiske vurderingen at det ikke var grunnlag for å heve kontrakten. Men for tre uker siden kom det frem at det hadde forekommet en lang rekke brudd på arbeidsmiljøloven også etter uke 50, som Veireno ikke hadde rapportert til kommunen. Fra da av hadde byrådet grunnlag for heving.

Når kommunen nå tar over søppelhentingen betyr det en kostnadsøkning for kommunen på omtrent 40 millioner kroner. Det sier konstituert direktør i Renovasjonsetaten, Arild Sundberg til VG.

De betyr økt renovasjonsavgift for Oslos innbyggere.

- Anslaget er at det blir drøye fem prosent økning. Vi har ikke den helt nøyaktige satsen, men trolig blir det noen hundrelapper for de fleste, sier Sundberg til VG.

