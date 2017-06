Samarbeidspartiene enige om nytt tunnelløp – ikke bro over Oslofjorden

ANNONSE

Det ble klart da transport- og kommunikasjonskomiteen la fram sin innstilling til Nasjonal transportplan for Stortinget mandag.

I NTP har regjeringen satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp, men har fram til nå ikke tatt et endelig valg. Et alternativ har vært stenging av Oslofjordtunnelen og isteden ny bruforbindelse mellom Frogn og Røyken via Håøya.

Oslofjordtunnelen har flere ganger blitt stengt på grunn av branner, sist 5. mai da en lastebil tok fyr. 300 meter av den totalt 7 kilometer lange tunnelen var totalskadd etter brannen. Ingen ble alvorlig skadd.