Sammenlignet statsbudsjettet med «Snømannen»

Rødt-representant Bjørnar Moxnes gir statsbudsjettet terningkast 2.

Nybakt stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (Rødt) trakk en parallell med Hollywood da han kommenterte statsbudsjettet fra Stortingets talerstol torsdag.

Les også: Disse får skattelette

- Statsbudsjettet minner litt om filmen «Snømannen» - store forventninger, høyt pengebruk, men et resultat som knapt fortjener terningkast 2. Men der «Snømannen» varer i to timer og det er lov å gå halvveis, må vi leve med statsbudsjettet hele neste år, sa Moxnes.

Moxnes var kritisk til regjeringens forslag på skatte- og avgiftsområdet og hevdet at Erna og Siv tar fra vanlige arbeidsfolk og gir til de rike.

Les også: SV mener budsjettet er gull for de rikeste

Tar fra arbeidsfolk



- Det er et budsjett hvor Siv Jensen tar over 700 millioner fra folk som bor på brakke, vanlige arbeidsfolk, og gir 700 millioner til folk som eier aksjer, sa Moxnes i en kommentar til Nettavisen etter debatten.

- Det er dypt usosialt og det er feil retning. Så vil hun ta over 300 millioner kroner ved å kutte i dagpengeoordningen. Det vil ramme alle de som ikke har fast arbeid.

- Jeg gratulerte Siv Jensen med én ting og det er at regjeringen - for femte år på rad - legger fram et budsjett for økte forskjeller, sa Moxnes videre.

Regnet ikke med applaus fra Rødt

Finansminister Siv Jensen (Frp) svarte fra talerstolen at hun ikke hadde regnet med applaus fra Moxnes, men minnet om at det regjeringen foreslår på skatteområdet bygger på et bredt forlik på Stortinget.

Jensen sa at regjeringen legger til rette for norskeide bedrifter og arbeidende kapital.

- Folk skal ha en jobb å gå til, og vi mener at jobbene må skapes i privat sektor, sa Jensen.

Les også: - Tesla-eierne kan komme til å le hele veien til banken

Les også: Følg direktedekningen om statsbudsjettet





Finansminister Siv Jensen (Frp) på vei til talerstolen i Stortinget torsdag.

Mest sett siste uken