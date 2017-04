Sandberg: –Vi bryter ikke menneskerettighetene

ANNONSE

I forrige uke slo Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter fast at Norge bryter barnekonvensjonen i behandlingen av enslige, mindreårige asylsøkere over 15 år. Det samme sier barneombud Anne Lindboe til VG.

- Jeg lurer på hvor lenge regjeringen har tenkt å fortsette å begå disse menneskerettighetsbruddene, sier Lindboe. Vikarierende innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg mener regjeringen ikke gjør noe galt.

- Dette er nødvendige innstramninger som er vedtatt av et bredt flertall i Stortinget, sier han.

Lindboe har tre krav til regjeringen. Først at de slutter med eller begrenser bruken av midlertidige oppholdstillatelser til asylbarn. Hun krever også raskere bosetting, slik Utlendingsdirektoratet har bedt om, og at enslige mindreårige over og under 15 år får det samme omsorgstilbudet.

Venstre, KrF og SV ønsker å avvikle ordningen med midlertidig opphold, men uten Ap eller regjeringen er de i mindretall i Stortinget.

- Det er ikke aktuelt for regjeringen å myke opp politikken når vi ser klart og tydelig at det kom over 5.500 enslige mindreårige i 2015, og det kom bare litt over 300 i 2016. Klart har innstramningene våre hatt en effekt, sier Sandberg.