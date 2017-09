SAS-konflikten ikke løst – samtalene fortsetter

Partene i SAS-konflikten er fortsatt uenige og fortsetter samtalene hos Riksmekleren natt til torsdag. Det dreier seg ikke om en formell mekling.

– Vi sitter her så lenge det er mulig å få til en løsning. Vi vet enda ikke om vi klarer det før streiken, sier rismekler Nils Dalseide til NRK.

SAS og pilotene har hittil ikke kommet til enighet om hvorvidt norske piloter arbeider under tilsvarende vilkår som sine skandinaviske kollegaer. De har forhandlet i et halvt år. Hensikten med møtet er å unngå opptrapping til full streik fra torsdag.

– Alle partene ser hverandre og konsekvensene av situasjonen. De vet også at det er en tredjepart i det hele, men det er en sterk uenighet i bunnen, og det krever litt for å få denne til å forsvinne, sier Dalseide.

Avinor råder de som har fått kanselleringsvarsel fra SAS om ikke å møte opp på flyplassen torsdag morgen.

Innstilte avganger

SAS har allerede innstilt hundre avganger før klokka 14 torsdag på grunn av streikefaren. Dersom de ikke oppnås enighet, trappes streiken opp fra 2 til nesten 450 piloter.

Dalseide innkalte selskapet og pilotenes fagforeninger til møte klokka 14 onsdag for å finne ut om det er grunnlag for et nytt forsøk på å komme fram til en løsning.

Innenlandstrafikken blir hardest rammet, mens SAS-fly med svenske og danske flygere ikke blir berørt. Heller ikke charterflyginger og ruter som opereres av SAS' partnere i Norge er omfattet.

– Det er et ganske komplisert bilde, og derfor helt avgjørende at våre reisende selv sjekker status for sine flygninger, sier mediesjef Knut Morten Johansen i SAS til NTB.

Reisende som har billett med fly som blir innstilt ved en eventuell streik, blir varslet på SMS. SAS tilbyr passasjerer som reiser i Norge å endre sine billetter gratis.

Tusenvis rammes

Etter flere planlagte opptrappinger denne uka, vil streiken nå full tyngde lørdag. Da vil drøyt 550 norske SAS-piloter være tatt ut. Fagforeningene har varslet plassoppsigelse for i alt 588 medlemmer.

Det er anslått at rundt 15.000 reisende vil bli rammet hver eneste dag som følge av en full streik.

